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Российские священники сожгли 150-летний храм и назвали это традицией

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В Нижегородской области православные священники сожгли 150-летний храм, построенный без единого гвоздя, объяснив это традицией. Кадры пожара опубликовал Telegram-канал «Подъём».

По словам пресс-секретаря Лысковской епархии Романа Киянова, колокольня давно пришла в аварийное состояние, а средств на ее восстановление не было. Он заявил, что сожжение не является кощунством. «По древнему христианскому обычаю все святыни подлежат сожжению как самому действенному способу, чтобы они не попирались», — заявил священник. Это, как полагает Киянов, лучший способ уберечь святыню от осквернения.

Он также сказал, что решение об уничтожении здания для строительства нового храма было принято после народного схода.

Ранее в селе Зоркальцево Томской области за час сгорел деревянный храм, построенный в 1873 году. По словам очевидцев, в церковь XIX века попала молния.

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