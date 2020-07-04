В российском селе за час сгорела церковь XIX века

Деревянный храм, построенный в 1873 году в селе Зоркальцево Томской области, сгорел за час. Кадры с места пожара публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, в церковь XIX века попала молния. Как рассказали в региональном управлении МЧС России, в тушении огня задействован 41 человек и 14 единиц техники.

Телеканал RT в своем Telegram-канале отмечает, что здание реставрировалось более 10 лет назад.

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