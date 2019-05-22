Подозреваемый в поджоге деревянной церкви в Карелии избежит наказания

Судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым подростка, которого подозревают в поджоге деревянной церкви XVIII века в карельской Кондопоге. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Карелии.

В ведомстве отметили, что молодой человек страдает психическим расстройством, которое «лишает его возможности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими». Уголовное дело передали в суд для направления подозреваемого на принудительное лечение.

Успенская церковь в Кондопоге сгорела в августе прошлого года. В результате пожара памятник архитектуры был почти полностью уничтожен. По версии следствия, пожар устроил подросток из Петрозаводска, которому на тот момент было 15 лет. На него завели уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

После инцидента, как сообщила газета «Известия», руководство расположенного неподалеку от Кондопоги музея-заповедника «Кижи» запретило зажигать свечи на своей территории в целях повышения пожарной безопасности.

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