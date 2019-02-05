Неизвестный пригрозил взорвать московский храм

Сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в московском храме Ильи Пророка. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, неизвестный зашел в церковь и начал кричать, что собирается применить взрывное устройство. Данную информацию подтвердили и в самом храме, уточнив, что мужчину вывели присутствующие. Также уточняется, что дебошир вступил в словесную перепалку с сотрудником охраны. После инцидента оба были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

В августе 2018 года сообщалось, что подростка заподозрили в поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной в конце ХVIII века в карельской Кондопоге. Как уточняется, он причислял себя к сатанистам и заявил, что храм просто ему не понравился.

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