Пожар в российском монастыре уничтожил чудотворную икону

Чудотворная икона Божьей Матери сгорела в пожаре в Чимеевском мужском монастыре Курганской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя областного правительства Дмитрия Бровко.

По его словам, восстановлению реликвия не подлежит.

Пожар в селе Чимеево начался, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Согласно преданию, в XVIII веке чудотворная икона Божьей Матери приплыла в Чимеевскую слободу по реке против течения. Ее поместили в существовавшую тогда церковь Константина и Елены, которая в 1770 была полностью уничтожена пожаром. В огне уцелела лишь икона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!