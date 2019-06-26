На месте рождения Христа нашли древний артефакт

Во время ремонтных работ в базилике Рождества Христова в Вифлееме была обнаружена купель для крещения возрастом 1500 лет. Об этом сообщает издание Fox News.

Артефакт найден в ходе реставрации в южном крыле здания. Купель находилась внутри более крупного сосуда, который во время служб заполнялся святой водой. Она датирована промежутком времени с 501 до 600 года нашей эры и представляет собой большую круглую чашу с вырезанными на ней узорами. Что касается другого сосуда, то он изготовлен из того же камня, что и колонны храма, а выглядит как восьмигранный цилиндр.

Базилика Рождества Христова — вифлеемская церковь, построенная, согласно преданию, над пещерой рождения Иисуса Христа. Она построена в начале четвертого века и является одним из древнейших христианских храмов. Реконструкция здания началась пять лет назад и, как ожидается, закончится весной 2020 года.

Ранее, 30 ноября 2017 года, сообщалось, что археологи из Афинского национального технического университета определили возраст Гроба Господня в Иерусалиме, который достигает примерно двух тысяч лет.

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