Найдены еретические откровения Иисуса об Апокалипсисе

Библеисты Университета Техаса в городе Остине обнаружили христианский текст, возраст которого достигает 1,5 тысячи лет. Рукопись является фрагментом новозаветного апокрифа, известного как «Первый Апокалипсис Иакова», который относится к раннехристианской литературе и отвергается церковью как еретический. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает издание The Independent.

Манускрипт был найден в архиве Общества исследования Египта при Оксфордском университете. Он является частью Библиотеки Наг-Хаммади — собрания древних рукописей, обнаруженного в 1945 году вблизи египетского поселения Наг-Хаммади. В Библиотеку входят тексты гностического христианства, которое включало в себя мифологию и философию эллинизма и рассматривалось ортодоксальными христианами как еретическое учение.

Найденный манускрипт является одним из немногих, написанных на греческом языке. Большинство текстов Наг-Хаммади — переводы на коптский язык, который был распространен в Эллинистическом Египте.

В тексте описываются тайные откровения Христа одному из апостолов от семидесяти — Иакову, который, согласно ряду версий, является родным братом Иисуса. В них Мессия рассказывает о Небесном Царстве, предсказывает будущее и описывает смерть самого Иакова. Рукопись также дополнена рассказом о жизни и служении Иисуса.

По словам ученых, манускрипт мог использоваться в образовательных целях и являться образцом, по которому учились читать и писать. Большая часть текста, написанная аккуратным, разборчивым почерком, была разделена на слоги точками, что необычно для древних рукописей.