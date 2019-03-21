В красноярском храме нашли мироточащую икону

В Свято-Троицком храме в селе Казачинское (Красноярский край) уже более 15 лет находится мироточащая икона Казанской Божьей Матери, к которой массово едут паломники с просьбами о детях и исцелении от болезней. Об этом NGS24.RU рассказали местные священнослужители.

По словам собеседников издания, впервые икона «заплакала» 18 марта 2001 года накануне страшных пожаров, из-за которых выгорело полсела. Тогда первой очевидицей слез Богородицы стала прихожанка, которая молилась об исцелении отца.

«Приехали из епархии, отвели молебен около Богородицы. Люди стали ходить, трогать слезки руками, потом протекли — остались коротенькие следы. Сейчас на ярмарку каждый год ездим, и, когда приезжаем в Красноярск, люди все подходят, говорят: "Слезки удлиняются". Уже 12 лет возим, и с каждым годом все длиннее и длиннее», — рассказывает работник храма Надежда Черных.

Источник влаги до сих пор не удалось определить. Икону внимательно осматривали, но трещин на ней нет.

Научного объяснения мироточению пока не найдено. Согласно одной из версий, капли возникают из-за конденсации паров масел из воздуха.

Иконе Казанской Божьей Матери более 100 лет. Она была утеряна в советские времена и затем была возвращена в храм, заново отстроенный на месте разрушенной церкви, где икона стояла изначально.

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