Полиция взялась за таинственное исчезновение старинной иконы

Московская полиция занимается расследованием кражи иконы «Богоматерь Шуйская-Смоленская» из Государственного исторического музея. Об этом в пятницу, 25 января, передает «Интерфакс».
После сообщения о пропаже из фондохранилища музея предмета, представляющего историческую и художественную ценность, было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
24 января стало известно об исчезновении старинной иконы. Лица, ответственные за хранение изображения, не смогли объяснить его отсутствие.
В музее началась полная сверка фонда древнерусской живописи, в котором находятся около 30 тысяч единиц хранения. Если после ее завершения икона не найдется, только тогда будет официально признана ее пропажа, пояснили в пресс-службе музея.
Там также отметили, что икона в августе 2018 года вернулась с выставки в Мурманском музее.
Лик «Богоматерь Шуйская-Смоленская» был создан в Вологде. Он датируется второй половиной XVI века.