Древнерусские иконы привезут в Ватикан

Третьяковская галерея и благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» привезут в Музеи Ватикана древнерусские иконы и произведения XIX века. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выставка откроется 19 ноября. В нее войдут произведения из собрания Третьяковской галереи, Вятского художественного музея имени Васнецовых, Русского музея, Ивановского областного художественного музея, Нижегородского государственного художественного музея, Пермской государственной художественной галереи, Устюженского краеведческого музея и Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

«Экспозиция в Риме задумывалась как достойный ответ на щедрый жест Музеев Ватикана. Организаторы поставили перед собой амбициозную задачу — подготовить проект, не менее значимый по своему художественному уровню и общественному звучанию, чем московская выставка "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо"», — отмечают организаторы. По их словам, это станет «крупнейшим за последние годы и беспрецедентным по общественной и художественной значимости международным проектом Третьяковской галереи».

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