Лауреатов фестиваля «Русский Рим» наградят уникальной статуэткой

Лауреаты культурного фестиваля «Русский Рим — 2018» будут награждены статуэткой, изготовленной народным художником России, членом президиума Российской Академии художеств Александром Рукавишниковым, сообщил «Ленте.ру» председатель оргкомитета фестиваля Владимир Торин.

Представитель мероприятия отметил, что известный скульптор неоднократно обращался к «итальянской» тематике — будь то гигантская фигура гладиатора Спартака возле стадиона «Открытие-арена» или открытого на прошлой неделе в итальянском Сорренто памятника Максиму Горькому. «Статуэтка лауреата представляет собой античную колонну, будто разорванную древней книгой с кириллической буквой "R" на обложке», — рассказал Торин.

Статуэтки будут вручены за популяризацию русской культуры за рубежом. Торжественная церемония пройдет 9 ноября в Риме, в Палаццо Поли, где двести лет назад, в музыкальном салоне княгини Зинаиды Волконской собирались известные русские писатели, художники и музыканты.

В начале ноября в столице Италии во второй раз проводится международный культурный фестиваль «Русский Рим». По задумке организаторов, фестиваль будет проходить ежегодно. В рамках мероприятия будут представлены литература, музыка, изобразительное искусство из России. На «Русском Риме» также планируется отметить переводчиков русской классики и современной литературы на европейские языки.