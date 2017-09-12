В Италии состоится первый культурный фестиваль «Русский Рим»

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная организации культурного фестиваля «Русский Рим». Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На встрече, прошедшей в пресс-центре ТАСС, о проекте рассказали председатель оргкомитета фестиваля, представитель Международного сообщества писательских союзов Владимир Торин, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и глава национального института графики Италии Мария Антонелла Фуско.

«4 ноября в Риме пройдет первый международный культурный фестиваль “Русский Рим“», — заявил Торин. Он объяснил, что место его проведения, дворец Поли, имеет исторический контекст — 180 лет назад княгиня Мария Волконская начала организовывать там русские салоны, которые посещали отечественные литераторы.

«Благодаря этому Рим стремились все известные русские писатели, музыканты, художники», — отметил Торин. Он добавил, что Фуско, чей институт находится во дворце, согласилась предоставить помещение, в котором ранее располагался музыкальный салон Волконской.

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«Если 180 лет назад Николай Гоголь посчитал возможным впервые публично зачитать первую главу “Мертвых душ“ именно в Риме, то нам сам Бог велел вернуться к этой традиции, — подчеркнул Степашин. — Сейчас, когда Россия переживает напряженный момент, связанный с санкциями, такое культурное продвижение, заявка страны на свое место в [международном] искусстве, которое никто у нас не заберет, мне представляется чрезвычайно важным».

По задумке организаторов, фестиваль будет проходить ежегодно. «Весьма знаменателен день открытия — 4 ноября, как вы знаете, отмечается День народного единства в России. Понятие единства культурного пространства и межнационального духовного согласия мы отметим нашим русским присутствием в Риме», — сказал Степашин.

«Мы говорим о возвращении русской культуры во дворец Поли, в дом княгини», — добавила Фуско.

«В первую очередь мы хотим объединить многочисленные русские культурные общества, разбросанные по всей Европе, потому что сейчас о них забывают, а ведь это наши соотечественники, которые продвигают наше искусство в мире», — подчеркнул Степашин.

В настоящее время организационный комитет ищет «друзей проекта» и формирует программу фестиваля, обсуждает возможных лауреатов, занимающихся популяризацией русской культуры зарубежом. «Там будут представлены литература, музыка, изобразительное искусство», — пообещал Торин.

На «Русском Риме» также планируется отметить переводчиков русской классики и современной литературы на европейские языки. На вопрос о том, будет ли представлен на мероприятии отечественный кинематограф, председатель оргкомитета заявил, что они открыты для любых предложений: «Я думаю, что в таком городе, как Рим, мы конечно не обойдемся без кинематографа».

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В ходе конференции Фуско предложила также пригласить на фестиваль сценаристов: «В Италии этому уделяют недостаточно много внимания. А ваш фестиваль мог бы выделить представителей литературы, которые творят именно в мире кино. Там работают прекрасные писатели. Таким образом мы найдем и путь к кинематографу».

Степашин на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о том, какое направление искусства наиболее ярко на данный момент представляет Россию за рубежом, заявил, что лучшего всего иностранцы воспринимают классику: «Наш балет — лучший в мире, его так и принимают в других странах, то же самое касается классической оперы, изобразительного искусства. На мой взгляд, очень жаль, что мы слабо продвигаем отечественную современную литературу».

«Я понимаю, что сравнивать Водолазкина, Улицкую, Акунина или Прилепина с Достоевским, Чеховым и Толстым сложно, но эта заявка могла бы стать интересной благодаря большой палитре писателей. Ведь многие считают, что в России все люди, как будто, прошу прощения, все из "Единой России" — думают одинаково, голосуют одинаково и любят одного человека в нашей стране. Но на самом деле у нас разные позиции, разные точки зрения, разная литература, искусство. И мне очень хотелось бы, чтобы именно так нас за рубежом и видели», — подчеркнул президент Российского книжного союза.

