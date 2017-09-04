Китайский художник взрывами пороха отпечатал сто лет после русской революции

Китайский художник Цай Гоцян создал в Москве пороховую картину «Река». Действо состоялось в понедельник, 4 сентября, в 22-м павильоне ВДНХ, передает ТАСС.

«С помощью холста размером 20 на 3 метра в технике "пороховой живописи" я попытаюсь осмыслить события, которые произошли в России за 100 лет после революции 1917 года», — рассказал художник.

«Я использовал 100 фотографий, сделанных за последний век. Все они представляют собой разные образы, отражающие не только основные вехи российской истории, но и повседневную жизнь», — добавил Цай Гоцян.

На основе выбранных кадров были сделаны трафареты, по контурам которых на холсте была выложена пиротехническая смесь. Художник поджег порох, и взрывы оставили отпечатки фотографий.

Полотно будет представлено на выставке «Октябрь» в Пушкинском музее. Экспозиция откроется 13 сентября.