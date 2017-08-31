На неделе «Стрелки» в Петербурге поговорят о потенциале города

В Петербурге с 30 сентября до 8 октября пройдет неделя «Стрелки». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Событие состоится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

«Общая цель Недели — выстроить диалог между международными экспертами, локальными специалистами и местными жителями и найти неочевидные возможности для раскрытия потенциала Петербурга», — говорится в сообщении.

На событии будут представлены «лекции, воркшопы, дискуссии и кинопоказы, посвященные новым подходам к изучению и развитию города». Также на неделе «Стрелки» выступят Трой Конрад Террьен, Лиам Янг, Холли Льюис, Вилле Хара, Куба Снопек и Дарья Парамонова.

«Мы часто слышим разговоры о прошлом Петербурга — об архитектуре, наследии. Тут все едины в своем мнении: это один из самых красивых городов на Земле. Однако почти ничего не слышно о современном Петербурге, о его потенциале и его будущем. Исторический центр развивается, развивается Васильевский остров — об этом стоит говорить», — считает исполнительный директор «Стрелки» Ольга Полищук.

В фокусе программы перспективы использования водных ресурсов, технологий и историко-культурного контекста.

Мероприятие организовано институтом «Стрелка» совместно с компанией «Газпром нефть».

