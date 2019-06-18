Разыскиваемый за махинации верующий россиянин решил обокрасть храм после молитвы

Сотрудники МВД вернули храму Смоленской иконы Божией Матери, расположенному в селе Кривцы Раменского района Московской области, десять икон общей стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, два образа представляют особую культурно-историческую, научную и художественную ценность: «Богоматерь Смоленская» работы Феодотия Ухтомского начала XVIII века и «Спас Вседержитель», предположительно, написанный тем же мастером или одним из его учеников.

Как установили сотрудники уголовного розыска, 45-летний Василий Моногаров, находящийся в федеральном розыске за махинации с кредитами в Белгородской области, осенью 2018 года ехал на автобусе из Москвы в Рязань. На допросе он рассказал, что по дороге увидел красивый храм. Впечатленный мужчина, как верующий человек, зашел помолиться. В церкви Моногаров увидел икону «Богоматерь Смоленская» с подписью «Сей образ писал Феодотий Ухтомский». Он решил украсть реликвию. В Москве Моногаров через товарища Бейбулата Магомедова, занимавшегося торговлей на Измайловском вернисаже, нашел троих исполнителей. За 500 тысяч рублей они согласились обокрасть храм.

В ночь с 29 на 30 января 2019 года преступники взломали амбарный замок на входе в церковь и вынесли оттуда образы, несмотря на сработавшую сигнализацию. В это время священник был в отъезде, а жители села не среагировали на звук.

Четыре похищенные иконы обнаружили у перекупщика на Измайловском вернисаже, через него полицейские вышли на след похитителей и организаторов кражи Моногарова и Магомедова. Они сообщили, что оставшиеся образы продали в московский антикварный магазин, откуда реликвии изъяли оперативники.

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