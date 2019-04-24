Прихожанка в стразах украла икону из храма и скрылась на золотистом Mercedes

Полиция разыскивает женщину по подозрению в краже иконы «Образа Пресвятой Богородицы с младенцем» из церкви в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Преступление, по предварительным данным, было совершено во время вечерней службы. После службы настоятель храма иерей Юрий Ермолин заметил пропажу образа.

Подозреваемой на вид 35-40 лет, она была одета в светлый спортивный костюм и кроссовки со стразами. Женщина скрылась на автомобиле Mercedes золотистого цвета.

25 января московская полиция начала расследование кражи иконы «Богоматерь Шуйская-Смоленская» из Государственного исторического музея. Образ пропал из фондохранилища музея. Лица, ответственные за хранение изображения, не смогли объяснить его отсутствие.

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