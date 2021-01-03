Россиянке в храме продали макароны вместо свечей

Жительница Гатчины Ленинградской области, пенсионерка Галина Кожевникова рассказала изданию 47news, что в декабре купила в местном соборе Святого апостола Павла макароны, которые ей продали под видом 30 свечей.

Россиянка обнаружила подмену 31 декабря, когда в ее доме отключилось электричество. «Начала поджигать — не горит. Вторую — не горит. Третью — то же самое», — вспоминает Кожевникова. Позднее она показала «свечи» своей внучке Ксении, которая надкусила одну из них и поняла, что на самом деле это макароны.

В храме внучке Кожевниковой посоветовали разбираться самим. В церковной лавке при соборе сказали 47news, что не могут помочь, поскольку женщина не помнит, когда конкретно совершила покупку. Там также заверили, что не торгуют макаронами, и предположили, что пенсионерка просто перепутала пакеты. Прихожанка, комментируя эти доводы, заметила, что голова у нее работает хорошо.

Стоимость 30 свечей в церковной лавке, по подсчетам 47news, может достигать трех тысяч рублей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на епархиальном собрании столицы в декабре, заявил, что епархии должны приобретать свечи только у фабрики «Софрино», главного поставщика РПЦ, а не у сторонних производителей. Вместе с тем патриарх признал, что качество софринских свечей оставляет желать лучшего.