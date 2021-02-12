Взрыв и пожар произошли на топливном складе в Красноярске

Взрыв и пожар произошли в Красноярске на складе горюче-смазочных материалов. По предварительным данным, пострадал один человек, пишет ТАСС со ссылкой управление МЧС по краю.

Сообщение о пожаре поступило примерно в 15:40 по местному времени (11:40 мск). Пожару присвоен второй ранг, площадь возгорания уточняется. Произошло частичное обрушение здания. На месте работают 25 человек и 10 единиц техники. К топливному складу выехало руководство районной прокуратуры.

Ранее во Владикавказе в торговом центре прогремел мощный взрыв. Одного человека обнаружили живым под завалами, других людей в здание не было. Возможная причина случившегося — взрыв кислородных баллонов в подвале.