Названа предварительная причина мощного взрыва в торговом центре во Владикавказе

Названа предварительная причина мощного взрыва в торговом центре по улице Гагкаева во Владикавказе. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Предварительной причиной ЧП стал взрыв газа. Также стало известно, что в подвале супермаркета хранились кислородные баллоны.

«Полностью здание сложилось, начали разбор завалов, пожара после взрыва не последовало», — сказал собеседник.

Ранее 12 февраля сообщалось, что во Владикавказе прогремел мощный взрыв в здании торгового центра. Как сообщал ТАСС со ссылкой на местные власти, при взрыве пострадал по меньшей мере один человек — охранник находился в здании, его ищут под завалами.