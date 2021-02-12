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Названа предварительная причина мощного взрыва в торговом центре во Владикавказе

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Кадр видео: Telegram-канал Baza

Названа предварительная причина мощного взрыва в торговом центре по улице Гагкаева во Владикавказе. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Предварительной причиной ЧП стал взрыв газа. Также стало известно, что в подвале супермаркета хранились кислородные баллоны.

«Полностью здание сложилось, начали разбор завалов, пожара после взрыва не последовало», — сказал собеседник.

Ранее 12 февраля сообщалось, что во Владикавказе прогремел мощный взрыв в здании торгового центра. Как сообщал ТАСС со ссылкой на местные власти, при взрыве пострадал по меньшей мере один человек — охранник находился в здании, его ищут под завалами.

Предыстория: Мощный взрыв прогремел в торговом центре во Владикавказе
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