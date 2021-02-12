Россиянин поскользнулся на тротуаре и умер

Во Владивостоке россиянин поскользнулся на тротуаре, упал и умер. Сообщение размещено на сайте прокуратуры Приморского края.

Прокуратура Советского района Владивостока после появившейся в интернете информации организовала проверку исполнения законодательства о благоустройстве и содержании городских территорий.

По словам очевидцев, мужчина упал на неочищенном тротуаре на улице Русской, вероятно, ударившись головой. Прохожие вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

В ходе проверки будут установлены ответственные должностные лица, также прокуратура оценит полноту и своевременность очистки тротуаров от снега и наледи. В том числе проводится доследственная проверка, причина смерти мужчины устанавливается.

В декабре 2020 года власти Владивостока объяснили сквозные дыры на пешеходных зонах Некрасовского путепровода. Представитель администрации города заявил, что мост требует полной замены тротуарных плит. По информации мэрии, подрядчик должен был отремонтировать пешеходные зоны путепровода, однако при начале работ были выявлены скрытые дефекты, которые свидетельствует о необходимости полной замены тротуарных плит.