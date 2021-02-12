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Стало известно о раненых после мощного взрыва в торговом центре во Владикавказе

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Скриншот Baza

В результате мощного взрыва, разрушившего здание супермаркета во Владикавказе, есть раненые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Предположительно, взорвался газ, есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

ТАСС пишет об одном пострадавшем. Также агентство со ссылкой на местный минздрав сообщает, что под завалами могут находиться люди. По данным Telegram-канала Baza, во время взрыва в здании магазина находился охранник, его ищут под завалами.

Врыв произошел в «Магните» на улице Гагкаева. На опубликованных ранее кадрах видно, что одноэтажное здание уничтожено полностью.

Предыстория: Мощный взрыв прогремел в торговом центре во Владикавказе
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