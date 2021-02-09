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Взрыв в московской квартире убил мужчину с инвалидностью

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Фото: Елена Горбачева / «Коммерсантъ»

Жителя Москвы убило взрывом в доме на северо-востоке Москвы, передает РЕН ТВ.

На его теле обнаружены серьезные повреждения. У трупа ожоги, оторвана рука, большая открытая рана живота.

По данным телеканала, погибшему было 54 года. Ранее он перенес инсульт, после чего получил инвалидность. В квартире он проживал с матерью. В последнее время пытался найти работу, но безрезультатно.

На месте происшествия работают медики и полицейские. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Что именно взорвалось, не уточняется.

В декабре 2020 года жительница Нижнего Новгорода с психическим заболеванием и инвалидностью устроила взрыв в доме и погибла. Предположительно, женщина хотела отсоединить газовый шланг от бытовой плиты. Ранее она уже совершала подобное, но тогда ее мать находилась в квартире и предотвратила трагедию.

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