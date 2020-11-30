Взрыв и пожар в жилом доме в российском городе попали на видео

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В жилом доме в городе Всеволожск Ленинградской области произошел взрыв, за которым последовал пожар. Произошедшее попало на видео, ролики опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах, снятых наружной камерой видеонаблюдения, видно, как из-за взрыва из окон вылетают стекла. Запись, сделанная очевидцем, показывает, что возгорание началось на последнем этаже многоэтажного здания. На фоне слышны просьбы россиян вызвать пожарных.

По данным регионального управления Следственного комитета, инцидент произошел на улице Добровольского в микрорайоне Южный. Ведомство возбудило уголовное дело по статье 168 УК («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение крупного ущерба»). Причина взрыва пока неизвестна.

Из-за взрывной волны пострадал ребенок, но ему не потребовалась госпитализация, он находится с родителями, сообщает РИА Новости. По данным агентства, взрыв произошел на 12 этаже, были повреждены три квартиры.