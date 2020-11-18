Появились подробности взрыва трубопровода в Коммунарке

В корпусе больницы в Коммунарке, где разорвало кислородный трубопровод, не было больных. О подробностях происшествия в среду, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В корпусе больницы, где произошла разгерметизация кислородной магистрали, больных не было, он на реконструкции», — отметил собеседник агентства.

По данным департамента здравоохранения Москвы, пострадавших в результате взрыва нет. Неисправность устраняют, персоналу и пациентам больницы ничего не угрожает.

Взрыв в одном из корпусов Коммунарки произошел ранее 18 ноября. Была повреждена обшивка здания. На место для проверки выехали пожарные. Очевидцы рассказали, что со стороны больницы идет белый дым — по их словам, там начался пожар.