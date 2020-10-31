В Челябинске ввели режим ЧС и устроили массовые проверки после взрыва в больнице

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня ввели после взрыва будки для хранения баллонов с кислородом в студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета. Об этом на совещании оперативного штаба сообщил губернатор региона Алексей Текслер, передает ТАСС в субботу, 31 октября.

Также глава области поручил начать массовые проверки объектов с кислородной инфраструктурой, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что два находившихся в реанимации пациента скончались после того, как остались без кислородной поддержки во время взрыва.

В то же время региональный Минздрав сообщил об отсутствии погибших и пострадавших.

Момент взрыва в больнице попал на видео. Отмечалось, что взрывной волной выбило стекла в зданиях.