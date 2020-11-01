В подмосковном гаражном комплексе произошел взрыв

В подмосковных Мытищах произошел взрыв на территории гаражного комплекса. Предполагается, что под завалами есть люди. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу областного ГУ МЧС России.

«В Мытищах на территории гаражного комплекса на улице Попова произошел взрыв в одном из гаражей», — указал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник, одного человека удалось спасти.

Накануне произошел взрыв в студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета в Челябинске. Происшествие попало на видео. Позже глава МЧС Челябинской области Павел Екимов назвал случившееся не взрывом, а выбросом пламени.

После этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о режиме чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Кроме того, он поручил начать массовые проверки объектов с кислородной инфраструктурой. Сообщалось, что в результате происшествия из-за нехватки кислорода скончались два человека, однако, по словам Текслера, смерть пациентов наступила до взрыва.