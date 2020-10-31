Названа возможная причина взрыва в челябинской больнице

Возможной причиной взрыва будки для хранения баллонов с кислородом в студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета могли стать нарушения при монтаже оборудования или нарушения при эксплуатации. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко, пишет РИА Новости.

По его словам, новое оборудование смонтировали несколько дней назад. 31 октября, в день, когда произошел взрыв, оно использовалось впервые.

После взрыва в больнице глава Челябинской области Алексей Текслер объявил о режиме чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня. Кроме того, губернатор поручил начать массовые проверки объектов с кислородной инфраструктурой. Сообщалось, что после взрыва из-за нехватки кислорода скончались два человека, однако, по словам Текслера, смерть пациентов наступила до взрыва.

Момент взрыва в больнице попал на видео. Отмечалось, что взрывной волной выбило стекла в зданиях.