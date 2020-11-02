Мощные взрывы на складе с газовыми баллонами в Москве попали на видео

Мощные взрывы на складе с газовыми баллонами на Варшавском шоссе в Москве попали на видео. Кадры опубликовало издание «Baza» в своем Telegram-канале.

На видео заметно, как клубы черного дыма поднимаются в воздух, после чего следует следует сильный взрыв.

«Интерфакс» сообщает, что пожар локализован на площади около 300 квадратных метров. Персонал окрестных складов и предприятий эвакуирован. Позже ТАСС сообщил, что локализация пожара была отменена.

По информации «Интерфакс», нарушение норм хранения газового оборудования и короткое замыкание рассматриваются среди версий взрыва. Данных о пострадавших пока не поступало. РИА Новости также сообщает, что склад обрушился, а пожар перекинулся на газозаправочную станцию.

Ранее стало известно о возгорании ангара с газовыми баллонами, после которого последовало несколько мощных взрывов.

Самые интересные видео — в нашем YouTube подписаться