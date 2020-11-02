Российские полицейские спасли из горящего дома 18 человек и их животных

Двое полицейских спасли из горящего двухэтажного жилого дома 18 человек и их питомцев до приезда пожарных в Находке, сообщила пресс-служба управления МВД по Приморью.

Соседка владельцев загоревшейся квартиры позвонила в полицию и сообщила, что она с мужем не может выбраться наружу из-за сильного задымления. Находившиеся на дежурстве сержанты полиции Владислав Гурницкий и Сергей Щапов прибыли на место через пять минут. В этот момент из окна второго этажа вырывался огонь, а из окон соседних квартир валил густой черный дым.

Полицейские отключили электрический рубильник и обесточили здание. Не дожидаясь приезда пожарной бригады, они начали обходить все квартиры, оповещать жильцов о пожаре и необходимости выйти на улицу, помогать им эвакуироваться. Затем правоохранители забрались по оконным решеткам на второй этаж и спасли женщину, ее супруга и собаку, которые были отрезаны дымом от выхода.

Позже к дому прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. В пожаре погибла хозяйка загоревшейся квартиры.

«Руководством УМВД России по Приморскому краю рассматривается вопрос о поощрении Владислава Гурницкого и Сергея Щапова за спасение людей на пожаре, решительность и самоотверженность», — говорится в публикации.