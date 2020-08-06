Российский подросток зашел в горящий дом и спас односельчанку

В селе Полчаниновка Татищевского района Саратовской области 15-летний подросток зашел в горящий дом и спас односельчанку от гибели. Об этом сообщается на сайте областного управления МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел 5 августа около 20 часов. Подросток ехал мимо загоревшегося дома на мотоцикле, увидел дым и, подъехав поближе, заметил движение в окне и черный дым, выходивший из-под двери. Он выломал оконную раму и увидел на полу женщину. Тогда он залез в дом через окно и вытащил пострадавшую. По его словам, женщине было трудно дышать, и она была очень слабая.

К тому времени деревянный дом полностью объяло огнем, но приехавшие пожарные быстро его потушили. При разборе сгоревшей конструкции нашли тело 40-летней хозяйки дома. В МЧС уточнили, что в доме часто собирались компании и пили спиртное. Причина пожара неизвестна.

22 июня в чувашском селе Хыркасы офицер полиции спас из горящего дома женщину и ее детей. Он перелез через забор соседского дома и начал пробиваться к горящему зданию сквозь густой дым. Вместе с отцом семейства он помог пострадавшим перелезть через соседский забор, а младшего ребенка вынес на руках, после чего отвел всех на безопасное расстояние.