Выживший охранник супермаркета во Владикавказе рассказал о моменте взрыва

Выживший при мощном взрыве в супермаркете «Магнит» во Владикавказе охранник рассказал о происшествии. Видео, предоставленное властями Северной Осетии, опубликовало РИА Новости.

В ролике спасенный охранник сообщил, что работал в ночную смену и под утро заснул. Мужчина проснулся в момент взрыва и «как-то вылез оттуда». Он отметил, что кроме него в здании никого не должно было быть.

Ранее этот мужчина считался пропавшим. Спасатели достали его живым из-под завалов, ему оказана медицинская помощь.

Предварительная причина произошедшего — взрыв газа в подвале, где хранились кислородные баллоны.