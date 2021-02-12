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Выживший охранник супермаркета во Владикавказе рассказал о моменте взрыва

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Выживший при мощном взрыве в супермаркете «Магнит» во Владикавказе охранник рассказал о происшествии. Видео, предоставленное властями Северной Осетии, опубликовало РИА Новости.

В ролике спасенный охранник сообщил, что работал в ночную смену и под утро заснул. Мужчина проснулся в момент взрыва и «как-то вылез оттуда». Он отметил, что кроме него в здании никого не должно было быть.

Ранее этот мужчина считался пропавшим. Спасатели достали его живым из-под завалов, ему оказана медицинская помощь.

Предварительная причина произошедшего — взрыв газа в подвале, где хранились кислородные баллоны.

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