Россия
 
Последние новости
Мощный взрыв прогремел в торговом центре во Владикавказе
Обнаружены похожие на Землю погибшие планеты
В ВОЗ сделали прогноз по российским вакцинам от коронавируса
Пропавшего при взрыве в супермаркете во Владикавказе мужчину нашли живым
Названо еще одно последствие роста цен на жилье в Москве
Малышева назвала главную ошибку россиян в период пандемии
Названа предварительная причина мощного взрыва в торговом центре во Владикавказе
Кравчук вспомнил неприятный разговор о судьбе Украины с Ельциным
Стало известно о раненых после мощного взрыва в торговом центре во Владикавказе
Новости партнеров
Прослушать новость

Появилось видео с места мощного взрыва в супермаркете во Владикавказе

Перейти в «Мою Ленту»

Очевидцы сняли момент сразу после взрыва, полностью уничтожившего здание супермаркета «Магнит» во Владикавказе. Ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, что над местом взрыва поднимается столб пыли, а обломки здания разметало на десятки метров вокруг эпицентра.

Канал отмечает, что взрыв прогремел в 7:28. Очевидцы рассказали, что ударная волна выбила окна в соседних домах.

Ранее стало известно, что в результате взрыва есть пострадавшие, людей ищут под завалами. В здании мог находиться охранник. По предварительным данным, в здании взорвался газ. В подвале супермаркета могли храниться кислородные баллоны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пропавшего при взрыве в супермаркете во Владикавказе мужчину нашли живым
Названа предварительная причина мощного взрыва в торговом центре во Владикавказе
Мощный взрыв прогремел в торговом центре во Владикавказе