Появилось видео с места мощного взрыва в супермаркете во Владикавказе

Очевидцы сняли момент сразу после взрыва, полностью уничтожившего здание супермаркета «Магнит» во Владикавказе. Ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, что над местом взрыва поднимается столб пыли, а обломки здания разметало на десятки метров вокруг эпицентра.

Канал отмечает, что взрыв прогремел в 7:28. Очевидцы рассказали, что ударная волна выбила окна в соседних домах.

Ранее стало известно, что в результате взрыва есть пострадавшие, людей ищут под завалами. В здании мог находиться охранник. По предварительным данным, в здании взорвался газ. В подвале супермаркета могли храниться кислородные баллоны.