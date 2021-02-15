Стала известна возможная причина пожара в здании в центре Москвы

Возможной причиной пожара в здании в центре Москвы стала неисправность проводки. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

О возгорании по адресу Мясницкая улица 24/7, строение 3 стало известно вечером 14 февраля. В здании находятся хостел, кафе и магазины.

Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 40 человек, сведений о пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать.

Как уточнили в МЧС, у горящего здания частично обрушилась кровля, перекрытия первого и второго этажей. Сначала огонь возник на первом этаже, позже перекинулся на второй.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.