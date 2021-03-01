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Названы три способа проверки продавцов квартир

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В связи с ажиотажным спросом на вторичном рынке жилья в Москве увеличилось количество проблемных квартир, в том числе реализуемых сомнительными собственниками, говорится в сообщении агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», поступившем в редакцию «Ленты.ру». Риелторы назвали три основных способа проверки владельца объекта недвижимости.

Первый способ — идентификация личности продавца по нескольким документам. «Обязательно проверьте паспорта всех собственников квартиры, — подчеркивают эксперты. — Сверьте фото и в других документах — военном билете, правах, студенческом билете». Они также рекомендуют пройтись по соседям, показать им копию паспорта и спросить, правда ли он или она является собственником квартиры.

Во-вторых, риелторы советуют вместе с владельцем посетить психоневрологический, наркологический диспансеры и другие инстанции, чтобы удостовериться в его адекватности — «чтобы убедиться, что он дееспособный, без вредных привычек и не подделал документы».

Третий важный аспект — проверка почерка и подписи собственника. «Сравните почерк продавца в разных документах, — рекомендуют в «НДВ». — Обратите внимание на подпись. Они должны совпадать. Если потребуется, проведите графическую экспертизу».

Риелторы отмечают, что также тщательно стоит проверять характеристики приобретаемой квартиры (планировку, сантехнику, состояние стеклопакетов, балкона), окружение дома, чтобы исключить факторы, которые превращают ее в неликвид.

Ранее сообщалось, что за год средний срок продажи готовых квартир в Москве сократился на 22 процента: в начале 2020-го он составлял 151 день, а в феврале 2021-го — 118 дней. Наиболее заметно за последний год уменьшились сроки реализации квартир в трех округах — Северо-Западном, Восточном и Южном.

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