Родители Жанны Фриске захотели продать долю в ее квартире малолетнему внуку

Родители российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, захотели продать внуку Платону принадлежащую им долю в московской квартире дочери, сообщает StarHit. Речь идет об элитных апартаментах в Шмитовском проезде — две трети жилплощади принадлежат Владимиру и Ольге Фриске, одна треть — Платону.

В квартире никто не живет, обстановка там не менялась со времен кончины Фриске. В распоряжении издания оказалось уведомление, адресованное отцу малолетнего Платона, телеведущему Дмитрию Шепелеву. В нем родители Фриске предлагают бывшему возлюбленному дочери приобрести две трети квартиры за 21 миллион рублей.

Материалы по теме Где потерялись миллионы Жанны Фриске Русфонд, СКР и наследники певицы ищут деньги, собранные на ее лечение Уперлись в потолок Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?

В окружении телеведущего StarHit заявили, что кадастровая стоимость квартиры — менее 24 миллионов рублей, то есть стоимость доли значительно завышена. «Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему, — отметил источник издания. — А по факту предлагают семилетнему Платону (законным представителем которого является отец) выкупить квадратные метры. Хотя сколько раз Владимир Борисович клялся, что для него с супругой это настоящая неприкосновенная святыня, поскольку напоминает о дочери».

Если телеведущий не выкупит долю родителей Фриске, они смогут продать недвижимость любому лицу. «А Шепелев при этом выставляется ими бессердечным негодяем, который и с внуком не дает видеться, и сам хочет избавиться от любимого гнездышка некогда любимой женщины», — заключил источник.

Ранее в январе сообщалось, что телеведущий тоже хочет избавиться от доли в квартире Фриске. Предполагалось, что от продажи трети жилплощади он может выручить до 15 миллионов рублей. Журналисты связали решение Шепелева с тем, что недавно он приобрел новую квартиру, где поселился с дизайнером Екатериной Тулуповой.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru