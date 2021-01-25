В ритуальном бюро объяснили фото Жанны Фриске на рекламных листовках

Глава агентства по изготовлению надгробных памятников «Мемориал века» в городе Кузнецке Пензенской области Андрей Артемьев объяснил РИА Новости изображение певицы Жанны Фриске на рекламных листовках.

По его словам, снимок был найден в интернете, в свободном доступе. Глава ритуального бюро отметил, что Фриске была хорошим деятелем, помогала, когда болела раком, другим заболевшим. «Память хотелось бы сохранить о ней. Таким образом хотели увековечить память», — сказал он.

Артемьев подчеркнул, что миссия агентства — сохранить память на века. «Хочется быть полезным людям, служить им, пытаюсь этому следовать. Хотелось и о человеке память сохранить», — сказал он.

На попавшей в социальные сети фотографии запечатлена рекламная листовка формата А5, которую разносили по подъездам домов. Как рассказал Артемьев, снимок, который прежде использовали в рекламе, был заменен после того, как один из коллег попросил его убрать.

Собеседник издания отметил, что если у родственников певицы возникнут претензии, готов убрать фото из листовки.

Фриске выступала в группе «Блестящие» с 1996 по 2003 год. Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины». Она умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и самой распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.