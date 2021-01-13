Телеведущий Шепелев решил избавиться от доли в квартире Жанны Фриске

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев решил избавиться от доли в квартире скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске, которая по документам принадлежит их общему сыну Платону. Родители покойной артистки намерены отстоять недвижимость в суде. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, квартира на Шмитовском проезде после смерти певицы была разделена на три части между ее сыном и родителями. Шепелев как законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка может распоряжаться его имуществом. Журналисты отметили, что от продажи этой части жилплощади телеведущий может выручить до 15 миллионов рублей.

Представители издания связали решение Шепелева с тем, что недавно он приобрел новую квартиру, где поселился с Екатериной Тулуповой. Родители Фриске узнали о возможной продаже доли вскоре после переезда телеведущего и выступили против его решения. Чтобы повлиять на ситуацию, они подали иск в Хамовнический суд Москвы и попросили предотвратить отчуждение имущества внука.

В июле отец певицы Владимир Фриске рассказал о намерении инициировать судебное разбирательство с Шепелевым, чтобы вернуть загородный дом в подмосковной дереве Крюково. По словам Владимира Фриске, дом был куплен на деньги Жанны, и Шепелев должен был выплатить ей свою долю, но не сделал этого.

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