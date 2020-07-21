Ушедший с Первого канала Шепелев оказался на ТНТ

Бывший ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев, ушедший с Первого канала, оказался на ТНТ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала, для него придумана новая передача.

Шепелев станет ведущим семейного шоу «Ты как я», которое ранее не выходило на канале. Первые выпуски планируется начать показывать осенью. В пресс-службе подчеркнули, что созданием развлекательного проекта занимается Comedy Club Production.

В программе примут участие звезды вместе со своими детьми. Таким образом, Шепелев впервые будет сотрудничать с ТНТ. Ведущий отметил, что для него нет «ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы».

Шепелев уволился с Первого канала в феврале. С 2017 года он вел ток-шоу «На самом деле». Ведущий утверждал, что уход был по обоюдному согласию, но причины увольнения не назвал. Неназванный коллега сообщал, что однажды Шепелева отказывались отпустить домой, после чего он сделал заявление о том, что уволится, а руководство канала не стало уговаривать его остаться. В октябре 2019 года ведущий признавался, что считает формат «На самом деле» неподходящим для него и недоволен работой на Первом.

Официально после ухода он не объявлял о переходе в другой телепроект. Источники ранее утверждали, что Шепелев будет вести новое развлекательное шоу на телеканале «Пятница» и что ведущий вел переговоры с «СТС Медиа».