Телеведущему Дмитрию Шепелеву нашли новую работу

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который 18 февраля покинул Первый канал, скорее всего, будет вести новое развлекательное шоу на телеканале «Пятница». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что у Шепелева была тайная встреча с генеральным директором канала Николаем Картозия, где ему было предложено вести шоу. «Не такое "желтое", как "На самом деле", что Шепелева очень обрадовало», — отмечает источник.

По словам коллег телеведущего по шоу «На самом деле», ведущий получал ежемесячно пять миллионов рублей, но захотел повышения оклада.

О том, что Шепелев покинул Первый канал, стало известно 18 февраля. Телеведущий сообщил, что такое решение далось ему нелегко, однако отметил, что оно было принято по обоюдному согласию. Шепелев заверил, что его увольнению с Первого канала не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Причины увольнения он не назвал.

Вести ток-шок «На самом деле» будет актер Тимур Еремеев.

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