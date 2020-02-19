Шепелев обратился к поклонникам после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев поблагодарил поклонников, поддержавших его после ухода с Первого канала. В Instagram-сторис он обратился к подписчикам и сказал спасибо за добрые слова.

Шепелев добавил, что его решение об уходе с Первого канала было взвешенным. По его словам, никакой трагедии в произошедшем нет. «Прислушиваюсь к себе и делаю то, что считаю правильным», — заключил ведущий.

Он отметил, что некоторые комментарии к его посту об уходе с Первого канала выглядят так, как будто бы он умер. Шепелев заверил подписчиков в том, что в его жизни все в порядке, и выразил уверенность, что любые перемены всегда к лучшему.

После сообщения об уходе Шепелева с Первого канала стало известно, что новым ведущим ток-шоу «На самом деле» станет актер Тимур Еремеев. Ранее он принимал участие в других проектах Первого канала в качестве героя: он доказывал, что является внебрачным сыном советского актера Спартака Мишулина. Для этого мужчина согласился на ДНК-экспертизу.

Шепелев вел ток-шоу «На самом деле» с 2017 года. По его словам, решение об уходе было принято по обоюдному согласию. В октябре 2019 года ведущий признавался, что недоволен своей работой и считает текущий формат неподходящим для него.

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