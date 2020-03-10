Первый канал объявил преемника телеведущего Дмитрия Шепелева

Новым ведущим телешоу «На самом деле» на Первом канале официально объявлен актер Тимур Еремеев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе канала.

Он станет преемником Дмитрия Шепелева, который был ведущим передачи с 2017 года и уволился в феврале 2020 года. Сабина Пантус, коллега Еремеева по передаче, рассказала, что уже записано несколько выпусков с участием нового ведущего.

О том, что Еремеев станет новым ведущим «На самом деле» неофициально сообщалось в конце февраля. Ранее 36-летний актер участвовал в «Пусть говорят», другой передаче Первого канала, но как гость. Тогда он доказывал, что является внебрачным сыном советского актера Спартака Мишулина. Мужчина согласился на ДНК-экспертизу ради подтверждения родства.

Летом 2019 года в эфире Первого выходил проект Еремеева, посвященный документальным расследованиям о звездах XX века. Еремеев играет в театре, а также снимается в кино и сериалах, таких как «Кухня» и «Отель Элеон».

Шепелев после ухода с Первого канала пока не объявлял о переходе в другой телепроект. В октябре 2019 года ведущий признавался, что недоволен своей работой и считал формат «На самом деле» неподходящим для него. Один из коллег телеведущего сообщал, что Шепелев ушел с Первого, потому что «психанул» и пригрозил уволиться, а канал не стал уговаривать его остаться.

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