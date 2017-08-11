Русфонд направит взысканные с родных Фриске пожертвования на онкобольных детей

Пожертвования, которые родители Жанны Фриске должны будут вернуть по решению Мосгорсуда, Русфонд направит на лечение онкобольных детей. Об этом президент организации Лев Амбиндер рассказал агентству РИА Новости.

Он отметил, что жертвователи, которые выступят против этого решения, смогут вернуть их себе. «По правилам Русфонда мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств», — заявил он.

Мосгорсуд в четверг признал законным решение о взыскании с родителей Жанны Фриске средств, ранее выделенного Русфондом на лечение певицы. Таким образом, он отклонил их апелляционную жалобу. Первоначально иск благотворительной организации был удовлетворен 19 мая. Согласно решению суда, ответчики — Ольга и Владимир Фриске (родители певицы) и представитель ее сына Платона в лице Дмитрия Шепелева (гражданский муж артистки) — обязаны выплатить 21 миллион 633 тысячи рублей Русфонду, а также госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

По утверждению представителей Русфонда, из 25 миллионов рублей, собранных на благотворительном марафоне, на лечение исполнительницы была потрачена только небольшая часть.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Сообщалось, что у нее была глиобластома — самая агрессивная и самая распространенная из злокачественных опухолей мозга.