Мать Жанны Фриске обвинили в присвоении собранных на лечение певицы денег

Более 21 миллиона рублей, которые Первый канал собрал на лечение певицы Жанны Фриске от рака, забрала ее мать Ольга. Об этом заявил адвокат, представляющий интересы гражданского мужа артистки Дмитрия Шепелева, сообщает радио Business FM в пятницу, 21 апреля.

«За две недели до смерти Жанны Фриске неизрасходованная часть благотворительной помощи была обналичена по доверенности матерью певицы Ольгой Владимировной Фриске», — рассказал представитель Шепелева. Он предположил, что деньги до сих пор могут находиться у нее.

Адвокат сослался на результаты проверки, «проведенной уполномоченными органами». Он отметил, что Росбанк, в котором хранились собранные в рамках благотворительной акции средства, сообщил аналогичную информацию.

В пятницу прошло заседание Перовского суда Москвы, рассматривавшего иск Русфонда к родственникам Фриске. Организация требует выяснить судьбу денег, собранных на лечение певицы. «Согласно документам, представленным Русфонду, на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы в 25 миллионов рублей. Попытки определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались», — отмечали представители организации.

Суд постановил вызвать мать певицы на допрос.

Благотворительный марафон в поддержку Фриске был запущен Первым каналом в январе 2014-го, когда стало известно, что певица страдает от онкологического заболевания. Артистка скончалась 15 июня 2015 года. Сообщалось, что у нее была глиобластома — самая агрессивная и самая распространенная из злокачественных опухолей мозга.

Фриске выступала в группе «Блестящие» с 1996 по 2003 год. Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».