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Бывший муж Жанны Фриске вновь станет отцом

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший муж певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев объявил о беременности своей возлюбленной — дизайнера Екатерины Тулуповой. В интервью PeopleTalk он сообщил, что вновь станет отцом.

«В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость», — отметил он. По словам шоумена, он чувствует себя спокойнее и увереннее, если сравнивать с ожиданием первенца.

Ведущий рассказал, что сначала его сын и дочь Тулуповой от первого брака негативно отреагировали на информацию о новом ребенке в семье. «Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение», — объяснил он.

Шепелев заметил, что в процессе воспитания сына Платона (сын от брака с Фриске) осознал, что нет необходимости трястись над каждым «вздохом и хрюком» ребенка. Он заключил, что их пара готова как к появлению мальчика, так и девочки.

В конце 2019 года Шепелев рассказал об отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. С ними вместе живет дочь Тулуповой от первого брака Лада и сын Шепелева Платон. Благодаря детям пара и познакомилась: оба ребенка ходили в один детский сад.

Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти в 2015 году от неоперабельной опухоли головного мозга. В апреле 2013 года у них родился сын Платон, которому сейчас семь лет.

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