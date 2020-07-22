С Шепелева взыскали семь миллионов рублей для семьи Жанны Фриске

С телеведущего Дмитрия Шепелева взыскали семь миллионов рублей в пользу семьи его бывшей гражданской жены, певицы Жанны Фриске. Соответствующее решение принял Пресненский суд столицы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Иск отца певицы Владимира Фриске был направлен к внуку Платону, законным представителем которого является Шепелев. Суд удовлетворил просьбу мужчины и взыскал с телеведущего 7 миллионов 211 тысяч рублей. Сумма будет выплачена в счет исполнения обязательств по солидарному взысканию средств в деле о деньгах, собранных в 2017 году на счета благотворительной организации «Русфонд».

«Русфонд» подал в суд на родных Жанны Фриске в 2017 году. Телезрители Первого канала в январе 2014 года во время благотворительного марафона перечислили на лечение больной раком артистки 25 миллионов рублей, эти средства хранились на счету благотворительного фонда. По договору между артисткой и «Русфондом», неизрасходованные средства на ее лечение должны быть возвращены.

При жизни артистки фонд получил отчет на сумму в 3,3 миллиона рублей. После ее смерти родственники отказались вернуть оставшиеся деньги — 21,6 миллиона рублей. Документы, подтверждающие оплату дополнительных медицинских расходов, они предоставить не смогли. Шепелев утверждает, что незадолго до смерти Фриске всю сумму со счета сняла ее мать.

В августе 2019 года «Русфонд» подтвердил, что получил все собранные на лечение певицы деньги. Для этого организация обратилась к судебным приставам. В мае было выплачено 7,9 миллиона рублей, а позднее — еще 13,6 миллиона рублей. Официально не сообщалось, кто именно из родственников выплачивал ту или иную часть долга.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет. Фриске выступала в группе «Блестящие» с 1996 по 2003 год. Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».