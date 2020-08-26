Шепелев прокомментировал слухи вокруг ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Russia Today рассказал о своем новом проекте «Ты как я» для канала ТНТ, а также прокомментировал слухи вокруг его ухода с Первого канала.

По словам Шепелева, он принял предложение от ТНТ не раздумывая. «Дети, родители, их взаимопонимание и веселое времяпровождение вместе — что может быть лучше? Для меня это программа мечты», — подчеркнул ведущий.

Он добавил, что теперь может «с гордостью и спокойствием» рассказывать сыну о работе, а также брать его с собой на съемки. Шепелев признался, что раньше не решался так поступать.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему он принял решение работать на ТНТ, несмотря на множество слухов о предложениях от других телеканалов, Шепелев отметил, что всегда хотел вести программу о детях и родителях. «Мне, если честно, до "всех" нет никакого дела. И до догадок тоже. Я посчитал важным тратить свое время на то, что мне искренне интересно, на то, во что я верю», — поделился ведущий.

В июле стало известно, что Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ. В программе будут участвовать звезды вместе со своими детьми. Утверждалось, что еще в последние недели работы на Первом канале он вел переговоры с представителями «Пятницы» и «СТС Медиа».

Шепелев уволился с Первого канала в феврале. Около трех лет, с 2017 года, он вел ток-шоу «На самом деле». В конце 2019 года телезвезда признавался, что считает формат «На самом деле» неподходящим для него и что недоволен работой на Первом.