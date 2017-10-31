«Я каких только трупов не видела. Но такого запаха!»

«Лента.ру» продолжает в целях безопасности смотреть телевизор за своих читателей и документировать, куда способно опускаться телевидение, чтобы удержать аудиторию. На этот раз корреспондент «Ленты.ру» рассказывает о шоу Первого канала «На самом деле», где знаменитых и не очень людей с пристрастием допрашивают на детекторе лжи. Благодаря этой передаче телеканал стал значительно ближе к «Дому-2» и любителю рептилоидов РЕН ТВ.

«Я пережил смерть любимой и знаю, как бывает больно»

Летом 2017 года вся медийная повестка сгустилась вокруг Андрея Малахова. Ведущий готовился перейти на «Россию 1», а параллельно генерировал с десяток информационных поводов, которые с жаром подхватывали российские СМИ.

На этом фоне Первый канал избавился от нескольких старых проектов, которые не приносили рейтингов (по другой версии, эти программы у Первого канала увели конкуренты), и с помпой запустил несколько новых. Один из них — «На самом деле». Его ведущий Дмитрий Шепелев после скандала с пропавшими миллионами, предназначенными на лечение его гражданской жены Жанны Фриске от рака, прервал молчание.

Возвращение Шепелева превратили в шоу. Сначала он явился к Малахову, отбывающему на Первом канале последние деньки, и прошел проверку на детекторе лжи. Затем стало известно, что полиграф — это главная фишка его нового шоу «На самом деле».

Запуск сопровождался полными драматизма промороликами, в который Шепелев доверительным голосом говорил, что «пережил смерть любимой и знает, как бывает больно на самом деле». «Я прошел через осуждение толпы и понимаю, каково это, когда только тебе известно, что было на самом деле», — признавался на камеру ведущий, призывая смотреть его новую передачу.

Однако в реальности шоу с Шепелевым оказалось не таким трогательным. Это вариация «Пусть говорят», где в дорогих деловых костюмах, с серьезным лицами, вроде бы выражающими сочувствие, с аппетитом голодной дворовой собаки обсасывают подробности личной жизни знаменитостей и простых смертных. От малаховского шоу «На самом деле» отличается разве что тем, что главным героям дают возможность высказаться: в студии нет привычного уху гвалта «пусть говорят» и то и дело подскакивающих с мест экспертов и зрителей, проклинающих двинувшихся не по той дорожке героев.

Концепт программы прост. Героев, желающих выяснить отношения, проверяют на детекторе лжи дважды: до и во время передачи. В кадре их усаживают по разные стороны стола и проводят допрос с пристрастием. Вопросы задает полиграфолог Роман Устюжанин (в 2011-м Устюжанин разоблачал ориентацию Влада Кодони на «Доме-2»), за реакцией отвечающих следит профайлер Сабина Пантус, руководитель «Центрального исследовательского бюро психотехнологий».

Сабина Пантус (посередине) и Роман Устюжанин (справа) — постоянные эксперты шоу. Кадр: Первый канал / YouTube

«Сканированию» подвергаются не только участники конфликта или очевидцы каких-либо событий, но и люди, не имеющие непосредственного отношения к обсуждаемым явлениями. Реакцию полиграфа зрителю показывают далеко не всегда, ее транслирует на публику Устюжанин, Пантус, как правило, с ним соглашается.

«Лента.ру» посмотрела несколько выпусков «На самом деле» и нашла множество заимствований из «Дома-2», «Давай поженимся» и «Необъяснимо, но факт».

«Я привез тебя из гетто-района Иваново. И это твоя благодарность?»

В программу обратился изрядно подзабытый герой «Дома-2» Степан Меньщиков. После нескольких лет брака он засомневался, от него ли двое детей, которые родила его жена Евгения. В тайне от супруги он взял слюну обоих детей и отдал Первому каналу для ДНК-экспертизы.

Степан убежден, что жена ему изменяла, хотя не скрывает, что многократно изменял ей сам, да и вообще семья для него не на первом месте. Допросы на полиграфе показали, что любви у них нет, за несколько лет чувства так и не появилось.

После намеков со стороны друзей на то, что старший сын Иван совсем на него не похож, у Степана возникла странная теория по поводу отцовства, которой продюсеры программы зачем-то решили выделить неоправданно много эфирного времени.

Меньщиков считает: в том, что сын на него не похож, виновата телегония. Эта теория утверждает, что ребенок может наследовать гены не только биологического отца, но и предыдущих партнеров матери. Теория недоказанная, родилась в конце XVIII века как гипотеза о жеребцах, опровергнута и считающаяся устаревшей. Чтобы рассказать об этом в двух словах, в студию специально пригласили члена комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН Ростислава Полищука, а также его коллегу — доктора биологических наук.

Ученые пытаются разубедить присутствующих в существовании телегонии. Кадр: Первый канал / YouTube

Ученые в один голос уверяют, что телегония — это суеверие. Однако авторы программы не успокаиваются и выводят на сцену врача, который призван отстоять теорию. Правда, защитником телегонии почему-то выступает психотерапевт Юрий Вяльба. Для пущего эффекта его усадили на авансцену, откуда он вещает о том, что наука несовершенна, а потому ученые мужи могут недооценивать телегонию. «Да сами вы несовершенны!» — взрывается Полищук. Однако не него не обращают внимания, а Вяльба нарекает его болтуном и «товарищем, который шумит», и продолжает: телегония — реальность, поскольку при мощном энергетическом контакте между партнерами, «мужчина вдавливает в женскую ДНК» свои гены.

На протесты ученых внимания не обращают, зато микрофон отдают эзотерику Татьяне Московской, которая с ходу заявляет: «Телегония — это законы мироздания». Она не вдается в подробности, зато, воспользовавшись возможностью, предлагает ему себя в жены главному герою. «Вот я еще говорю: где родился, там и пригодился. Бери следующую жену именно с Урала. Я, кстати, недавно похоронила мужа», — улыбается Московская.

В конце концов специалисты по распознаванию лжи переходят к допросу супруги Меньщикова. На четыре вопроса про измены она отвечает отрицательно, но полиграф безапелляционен: это ложь. После каждого ответа студия разражается удивленными охами. Выходит, что Евгения изменяла Степану напропалую, но она не пытается оспорить результаты и утверждает, что говорит правду. «У нас что, полиграф сломался?» — возмущен Шепелев. «Ну, видать да», — предполагает она, нервически смеясь. В довершение оказывается, что Евгения воровала у Степана серебро. Впрочем очень скоро выясняется, что вовсе не воровала, а продала серебряный слиток мужа, когда тот своевольно улетел отдыхать, оставив семью.

Очередь дошла до самого Меньщикова, и его допрос превращается в фарс. Студия путается в его женщинах, регулярно или нерегулярно он изменял жене. Полиграф показывает, что женщина есть у него и сейчас.

В какой-то момент происходящее на экране так сильно походит на «Дом-2» (только без мата), что интуитивно ищешь логотип ТНТ в правом верхнем углу.

Под занавес в студии разворачивается настоящая семейная драма. Выясняется, что Евгения изменяла мужу, но, в отличие от него, не повсеместно, а выборочно, в самом начале их отношений. Ее ребенок Иван — вовсе не плод телегонии, а биологический сын бывшего партнера Евгении, с которым она продолжала встречаться на первых порах нестабильных отношений со Степаном. «Я тебя привез из гетто-района Иваново, ввел в светскую тусовку, похоронил твою маму, и никто из ваших родственником мне спасибо не сказал. И это твоя благодарность? Твой обман вот этот вот?» — сокрушается уроженец Екатеринбурга, попавший в шоу-бизнес через «Дом-2». «Да, пускай это будет так. Прости меня за него (обман)», — стоически произносит униженная и оскорбленная Евгения, еле сдерживаясь от слез.

Евгения Меньщикова просит прощения у мужа Степана Кадр: Первый канал / YouTube

«Готовы ли вы простить после этого Евгению?» — обращается Шепелев к главному герою. Меньщиков, словно увенчанный короной благородства, покорно заявляет, что готов простить ей все. По словам шоумена, ему это выгодно, иначе это может обернуться тяжелыми заболеваниями, например, раком.

«Я знала, что у него есть жена, меня это смутило. Ну так, чуть-чуть»

Копание в грязном белье представителей шоу-бизнеса — не единственный конек программы. Политическая повестка волнует ее авторов не меньше. К примеру, один из эфиров «На самом деле» полностью посвящен убийству депутата Дениса Вороненкова. Не нужно тешить себя иллюзиями — программа посвящена именно постельной подоплеке произошедшего. Еще детальнее — обвинению Максаковой в том, что она «заказала» собственного мужа.

Редакторы «На самом деле» отыскали якобы любовницу Вороненкова, с которой тот вроде бы познакомился в начале-середине мая 2016 года в Нижнем Новгороде, незадолго до гибели. 19-летняя Александра Авраменко (на момент знакомства с ним, как уверяет, совершеннолетняя) утверждает, что депутат буквально выпросил ее номер, сама она не особенно понимала, с кем имеет дело. «Все фотались с ним, я подошла просто сфотографироваться», — вспоминает она

Александра Авраменко Кадр: Первый канал / YouTube

«Я знала, что у него есть жена, меня это немножко смутило. Ну так, чуть-чуть», — кокетливо признается юная особа.

По словам Александры, они встречались месяц. Вороненков сводил ее в ресторане, затем они уединились в отеле Hilton. Барышня уверяет, что виделась с ним и в Москве, где она проживает.

Судя по ее странице во «ВКонтакте», она родом из Южно-Сахалинска, практически на всех фотографиях из гостиниц, опубликованных в мае 2016 года (таких несколько), она указывала в качестве геотега либо свой родной город, либо Хабаровск. Намеков на пребывание в Москве или в Нижнем Новгороде нет. 23 мая в ее профиле опубликовано селфи из темной прихожей вместе с многозначительной подписью «Если человек отказался от тебя, имей гордость не появляться больше в его жизни». Эта публикация — последняя из доступных посторонним пользователям, не «друзьям».

Авраменко утверждает, что отношения с Вороненковым продлились месяц. За несколько свиданий он полностью раскрылся перед ней, уверяет Александра. Девушка успела понять, что между ним и его женой Марией Максаковой нет любви, поэтому он открыто ей изменял.

Заодно бывший зампрокурора с опытом работы в силовых ведомствах признался малознакомой девушке в том, что с женой, депутатом Госдумы, он остается исключительно из-за политического статуса и вообще готовит переезд за границу, а именно — в США.

«Это чистая правда!» — констатирует Устюжанин, непререкаемый авторитет в этой передаче.

В 2011 году Устюжанин разоблачал ориентацию Влада Кодони на «Доме-2» Кадр: Первый канал / YouTube

«Что пришло вам в голову, когда вы узнали, что его убили?» — подводит ее к главному вопросу программы ведущий. Девушка без колебаний выдает: его убила собственная жена.

В противовес девушке приятельница Максаковой, светская львица Ксения Гриц сообщает: Мария любила Дениса и не смогла бы мстить ему за измены таким способом. Но Устюжанин, транслирующий реакцию полиграфа, констатирует: львица говорит неправду.

«Лента.ру» изложила только первые 20 минут программы. В остальное время студию посетило множество экспертов, которые не имели отношения к Вороненкову при жизни, но их проверяли на детекторе лжи, чтобы доказать, что Вороненкова могла «заказать» именно Максакова.

Вячеслав Ковтун Кадр: Первый канал / YouTube В выпуске о Вороненкове внезапно появляется украинский политолог Вячеслав Ковтун. Сакральным знанием ни о Вороненкове, ни о Максаковой, он не обладает, однако и его усадили за полиграф.

«Вы уверены, что это гуманоид?»

Однако не изменами едиными питается шоу «На самом деле». В одном из последних выпусков в программе вспомнили кыштымского карлика — так называемого гуманоида Алешеньку.

Очевидцы событий под присмотром детектора лжи пытались разобраться, кем или чем было найденное более 20 лет назад на кыштымском кладбище существо. Авторы программы желали столкнуть лбами сторонников инопланетного происхождения существа и приверженцев версии о том, что Алешенька — результат выкидыша, и вывести на чистую воду Владимира Дайбова, который в 1996 году явил «гуманоида» миру.

Кадр из программы про гуманоида Алешеньку Кадр: Первый канал / YouTube

В подтверждение версии «выкидыша» выступили приглашенные гинекологи. Первый же осматривавший Алешеньку акушер Ирина Ускова (которую зачем-то подключили к детектору лжи) считает, что форма черепа «гуманоида» могла быть следствием генетической мутации. Ее поддерживает коллега, которая заявила, что в своей практике сталкивалась с случаями и похлеще этого.

Повидавшие Алешеньку очевидцы, уверены, что он спустился на Землю с небес. Об этом свидетельствует как минимум запах, исходящий от него. Очевидцы в один голос твердят, что Алешенька смердил не характерно для обычных трупов. «Я каких только трупов не видела! Вообще, я проработала тридцать лет там (судмедэкспертом). Но такого запаха...» — вспоминает Любовь Романова, первый судмедэксперт, осмотревший находку и поверившая в то, что перед ней настоящий гуманоид.

Уже к середине выпуска становится понятно, что ни одна из интриг авторов передачи не срабатывает. Ожесточенного спора не вышло. Дайбов, которого, между прочим, пытаются уличить в заведомом вранье про гуманоида ради наживы, даже не скрывал, что с самого начала рассчитывал продать находку за неплохие деньги. По его словам, японский продюсер даже предлагал за загадочного карлика 200 тысяч долларов. Однако сделка не состоялась, поскольку неумелый делец передал Алешеньку правоохранителям, а те не знали, что с ним поделать, и безвозмездно отдали на изучение обществу «НЛО контакт по методу Золотова», где он и потерялся.

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Но эксперты в студии не оставляют попыток вывести Дайбова на новое признание о том, что он выдал результат выкидыша за пришельца, чтобы подзаработать. Выходит беззубо. «Вы уверены, что это гуманоид?» — вопрошает Устюжанин тоном судьи. «Ну, точно не человек», — говорит наслушавшийся гинекологов очевидец. «Да, правда. Наш герой действительно уверен в том, что это не человек», — патетично восклицает Устюжанин, словно от этого зависит судьба Дайбова.

Открытий в передаче Первого канала меньше, чем в регулярных расследованиях «Комсомольской правды» об Алешеньке (чего стоит только материал от июня 2016 года «Гуманоид Алешенька был одним из подземных карликов, расправившихся с туристами на перевале Дятлова»). Зато здесь можно было увидеть звезду «Необъяснимо, но факт», уфолога Вадима Черноброва, плотно занимавшегося Алешенькой. В мае 2017 года его не стало.

P.S.

На самом деле мир «На самом деле» гораздо разнообразнее трех эпизодов, описанных «Лентой.ру». Здесь раскрывают истинную причину обезображенности Виктора Ющенко (оказывается, бывшего президента Украины неудачно обкололи ботоксом), открыто обвиняют Порошенко в убийстве старшего брата, говорят о любовницах Михаила Саакашвили. Еще допрашивают охранников Михаила Горбачева и разоблачают роль США в развале СССР, приводят 87-летнего актера Ивана Краско, чтобы сказать ему, что его молодая супруга иногда его стыдится. Запретных тем для «На самом деле» нет. Детектор все стерпит.

