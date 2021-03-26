Бывший муж Жанны Фриске вновь стал отцом

Бывший муж певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев вновь стал отцом. Как сообщает Starhit, его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова родила сына.

Отмечается, что для каждого из партнеров это второй ребенок: у Шепелева в браке с Фриске родился сын Платон, а у Тулуповой — дочь Лада. При этом имя новорожденного пока держится в секрете.

По данным издания, роды проходили в Лапино, одной из элитных клиник Московской области. Родители принимают поздравления от членов семьи и друзей. Недавно Шепелев намекал на скорые роды у супруги, опубликовав пост с комментарием «Впереди важный и насыщенный день».

Впервые Шепелев объявил о беременности возлюбленной в феврале в интервью PeopleTalk. Тогда шоумен заметил, что чувствует себя спокойнее и увереннее, если сравнивать с ожиданием первенца. Ведущий рассказал сыну и дочери Тулуповой от первого брака информацию о новом ребенке в семье.

Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти в 2015 году. В апреле 2013 года у них родился сын Платон, которому сейчас семь лет.