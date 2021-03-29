Дмитрий Шепелев опубликовал снимки возлюбленной из больницы

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, родила сына. В публикациях в Instagram он также опубликовал снимки из больницы.

«Решение о третьем для нашей семьи ребенке было легким и в общем-то беззаботным, что-то вроде "почему бы и нет". Возможно, Катя считает иначе», — отметил ведущий. Он добавил, что в больницу они поехали на роды сразу после вечеринки с друзьями.

По словам Шепелева, пара рада снова ощутить опыт родительства. «Теперь это, без сомнения, еще одна семейная история, которую мы с удовольствием и улыбкой будем вспоминать и пересказывать всю нашу жизнь», — подчеркнул он.

«Только сейчас, спустя месяцы глядя на Катю и нашего прекрасного младенца, я осознаю, что за внешней беззаботностью ее "да" стоит гораздо большее: терпение, работа и смелость», — заметил Шепелев. Он поблагодарил Тулупову за то, что она решилась на ребенка и что «проделала этот не самый простой путь до счастливого конца».

О рождении сына стало известно 26 марта. Немного позже Шепелев официально подтвердил информацию, опубликовав сторис в Instagram. Для обоих это второй ребенок: у Шепелева в браке с певицей Жанной Фриске родился сын Платон, а у Тулуповой — дочь Лада. Пока имя новорожденного держится в секрете.

Впервые Шепелев объявил о беременности возлюбленной в феврале.

Дмитрий Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти в 2015 году. В апреле 2013 года у них родился сын Платон, которому сейчас семь лет.