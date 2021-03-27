Отец Жанны Фриске упрекнул возлюбленную Шепелева после рождения ребенка

Владимир Фриске, отец певицы Жанны Фриске, прокомментировал рождение в семье бывшего зятя, телеведущего Дмитрия Шепелева второго ребенка. Его реакцию приводит «Телепрограмма».

Фриске возмутился из-за звонка корреспондента издания, отметив, что ему неинтересна эта тема. «Мне это надо? Появился малыш у него, ну и что?» — рассердился он.

Затем россиянин пожаловался, что Шепелев никогда не позволит ему общаться с внуком Платоном — семилетним ребенком телеведущего от брака с Фриске. «Если бы там была у него нормальная женщина, то она бы ему сказала, чтобы он стал нормальным человеком. Но ей это совсем не надо. У нее свои дела. У него свои. Он сделает все, чтобы мне было плохо», — упрекнул возлюбленную Шепелева Фриске. Отец артистки заверил, что будет бороться за внука.

26 марта Шепелев стал отцом во второй раз. Его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова родила сына. Для каждого из партнеров это второй ребенок: у Шепелева в браке с Фриске родился сын Платон, а у Тулуповой — дочь Лада. Имя новорожденного пока держится в секрете.

Шепелев состоял с Жанной Фриске в гражданском браке с 2012 года. Спустя год у них родился сын. Певица умерла от неоперабельной опухоли головного мозга 15 июня 2015 года. После смерти артистки отношения между семьей Фриске и гражданским мужем певицы ожесточились. Ведущий критиковал родственников бывшей жены, а они обвиняли его в нежелании позволить им видеться с внуком.